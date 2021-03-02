Siirt'te 825 öğretmen aşı programına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te 825 öğretmen aşı programına alındı

02.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:13
Siirt'te 825 öğretmen aşı programına alındı

Siirt'te kontrolü normalleşmeyle yüz yüze eğitim verecek köy öğretmenleri aşı programına alındı.

Siirt'te kontrolü normalleşmeyle yüz yüze eğitim verecek köy öğretmenleri aşı programına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, köy okullarında görev yapan 825 öğretmen aşı programına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in Kovid-19 aşısı olduğu, merkezde görev yapan ilk ve anaokul öğretmenlerin de aşı programına dahil edileceği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Köylerde 6 bin 777 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı. Bu öğrencilerimize eğitim veren 825 öğretmenimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı programına alındı. Bunlar kademeli olarak aşı olacak. Sanayi Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı okullarımızda hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve enfeksiyon önlemeye yönelik kılavuzdaki kriterleri hemen hemen tüm okullarımızda sağlamış bulunuyoruz. Okullarımıza gerekli olan maske, dezenfektan ve temizlik malzemeleri gönderildi, eğitim öğretim süreci güvenli bir ortamda yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Serdar Aziz Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te 825 öğretmen aşı programına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:16:35. #1.15#
title