Siirt'te 82 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Siirt'te bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

Siirt'te bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Aslan, Uz. Dr. Çağdaş Kaynak ve ekibinin müdahale ettiği A.B. adlı hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

Kardiyoloji Uzmanı Aslan, hastanın başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Acil servise baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastaya yapılan tetkikler neticesinde kalp ritminde duraksama saptanması üzerine hastanemiz anjiyografi ünitesinde kalıcı kalp pili takılmak üzere ameliyata alındı. Ameliyat başarılı geçti." dedi.

İşlemlerinin ardından taburcu edilen hasta, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz