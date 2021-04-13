Siirt'te 82 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te 82 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te 82 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Siirt'te bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

Siirt'te bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Aslan, Uz. Dr. Çağdaş Kaynak ve ekibinin müdahale ettiği A.B. adlı hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

Kardiyoloji Uzmanı Aslan, hastanın başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Acil servise baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastaya yapılan tetkikler neticesinde kalp ritminde duraksama saptanması üzerine hastanemiz anjiyografi ünitesinde kalıcı kalp pili takılmak üzere ameliyata alındı. Ameliyat başarılı geçti." dedi.

İşlemlerinin ardından taburcu edilen hasta, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hazal Kaya Hande Erçel Burak Deniz
Spor Diego Ersun Yanal Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te 82 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:05:38. #1.15#
title