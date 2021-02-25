Siirt'te 8. sınıflara yönelik dijital etkileşimli öğrenme platformu kuruldu

Siirt'te 8. sınıf öğrencilere yönelik dijital etkileşimli öğrenme platformu oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için platform oluşturuldu.

Platforma 8. sınıf öğrencileri kendilerine okul müdürlüklerince verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak eksikliklerini giderebilecek.

Portal içinde ise tamamen öğretmenler tarafından oluşturulan konu anlatım ve etkileşimli ders videoları, pekiştirme soruları etkinlikleri, deneme soruları ve çok daha fazla bilgi bulunuyor.

Eğitim içeriklerinin sisteme yüklenme süreci devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz