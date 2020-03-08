Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.

08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:24
Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.

Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Sibel Güneş Tardu, 15 Temmuz Demokrasi meydanında toplanan baro üyeleri adına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadın olmaktan kaynaklı cinsiyet temelli ayrıcalığa karşı mücadele günü olduğunu belirtti.


Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Tardu, şunları kaydetti:


"8 Mart, kadınların 'eşit işe eşit ücret' talebiyle eşitlik ve özgürleşme mücadelesini başlattığı, toplumsal alanda cinsiyet eşitliğinin tohumlarının atıldığı gündür. üm kadınların 8 Mart dünya kadılar gününü kutluyoruz."

Baro üyeleri açıklamanın ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlatan broşür dağıttı.


Etkinliğe Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek de katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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