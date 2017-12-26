Siirt'te 8'inci Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Siirt'te 8'inci kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Olay, 16.00 sularında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2,5 yaşındaki Şevval Yılmaz, aşağıya bakmak isterken dengesini kaybederek düştü. Çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT