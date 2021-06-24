Siirt'te 7 metruk binanın yıkımı yapıldı
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Siirt'te 7 metruk binanın yıkımı yapıldı

Siirt'te 7 metruk binanın yıkımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Tınaztepe ve Ülkü mahallelerinde 7 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Siirt'in Tınaztepe ve Ülkü mahallelerinde 7 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, görüntü kirliliği oluşturmanın yanında halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları gelen talepler doğrultusunda yapılan tespit çalışmalarının ardından yıktı.

Ekipler, Yapı kontrol Müdürlüğü denetiminde güvenlik önlemlerinin ardından yıktırılan alandaki enkazları kaldırdı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, tehlike arz eden tüm metruk binaların gerekli yasal işlemlerin ardından yıktırılacağını belirtti.

Siirt'te 7 metruk binanın yıkımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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