Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Hazreti İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde F.Ş. şüphelinin üzerinde satışa hazır 7 fişek, 2 parça halinde 14 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title