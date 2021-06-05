Siirt'te 7 bin 367 öğrenci LGS'ye girecek
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Siirt'te 7 bin 367 öğrenci LGS'ye girecek

Siirt'te 7 bin 367 öğrenci LGS'ye girecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 7 bin 367 öğrenci girecek.

Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 7 bin 367 öğrenci girecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınav öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Merkezde 42 binada yapılacak sınava 1401 öğretmen, il genelinde 141 binada 5 bin 525 öğretmen görevlendirilirken, 7 bin 367 öğrenci sınava girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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