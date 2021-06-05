Siirt'te 7 bin 367 öğrenci LGS'ye girecek
Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 7 bin 367 öğrenci girecek.
Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 7 bin 367 öğrenci girecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınav öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.
Merkezde 42 binada yapılacak sınava 1401 öğretmen, il genelinde 141 binada 5 bin 525 öğretmen görevlendirilirken, 7 bin 367 öğrenci sınava girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz