Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt-Eruh yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

24.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:10
Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt-Eruh yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Eruh yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçta 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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