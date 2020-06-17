Siirt'te 69 yaşındaki adam komşularının yardımı ile yaşama tutunuyor
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Siirt'te 69 yaşındaki adam komşularının yardımı ile yaşama tutunuyor

Siirt'te tek odalı evde yaşam mücadelesi veren 69 yaşındaki Naif Demirhan, komşularının yardımı ile hayata tutunduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Siirt'te 69 yaşındaki adam komşularının yardımı ile yaşama tutunuyor
17.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:27

Siirt'te tek odalı evde yaşam mücadelesi veren 69 yaşındaki Naif Demirhan, komşularının yardımı ile hayata tutunduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kent merkezine bağlı Yağmurtepe köyü Yüklüce mezrasında yaşayan Naif Demirhan, tek odalı evde hayata tutunmaya çalışıyor. Hiçbir geliri olmayan ve komşularının yardımı ile yiyecek temin eden Demirhan, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi. Kimsesinin olmadığını anlatan Naif Demirhan, sıcak bir yuva ve AŞ için yetkililerin kendisine yardım etmelerini, sahip çıkmalarını beklediğini söyledi. Demirhan, "Çok perişan bir haldeyim. Benim hiç kimsem yok yalnız başıma yaşıyorum. Devletten benim bir ricam var bana bir ev yapsın. Ben şuan başka bir arkadaşın evinde kalıyorum. O da evi yıkıp yeni bir ev yapacağını söyledi, buradan da çıkacağım, ne yapacağımı bilmiyorum. Devletimizden bana yardım etmelerini bekliyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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