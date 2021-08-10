Siirt'te 60 yolcu bekleme durağı yapılıyor
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Siirt'te 60 yolcu bekleme durağı yapılıyor

Siirt'te 60 yolcu bekleme durağı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te 60 yolcu bekleme durağı yapılıyor.

Siirt'te 60 yolcu bekleme durağı yapılıyor.

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşlara daha rahat bir ortamı sağlamak için 60 yolcu bekleme durağı yapıyor.

25 yolcu bekleme durağını monte eden ekipler, 35 durağın da montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, kent genelinde yıpranmış ve deforme olmuş durakların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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