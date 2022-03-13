Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında yapılan rutin kontrollerde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında yapılan rutin kontrollerde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, ayrıca İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan ifade alınmasına yönelik yakalaması bulunan S.Ö. isimli şahıs, Siirt'te KİLİT-1 noktasında görevli personelin rutin uygulaması esnasında yakalandı.

S.Ö., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. S.Ö., aynı gün Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına sevki sağlanıp SEGBİS yöntemiyle ifadesi alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak, cezaevine gönderildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kocaeli, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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