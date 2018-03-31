Siirt'te 6 Güvenlik Korucusunun Şehit Olduğu Terör Saldırısı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Siirt'te 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu terör saldırısını lanetledi.

Sözen yaptığı açıklamada, dün Siirt'in Ormanardı köyü mevkisinde bu sabah yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 güvenlik korucusunun şehit edildiğini anımsattı.

Saldırıda şehit olan güvenlik korucularına Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerine acil şifalar dileyen Sözen, "Şehitlerimize kurşun sıkan hain, alçak teröristleri lanetliyorum." dedi.



Şehitlerin cenazelerinde Kürtçe ağıtların yürekleri dağladığını kaydeden Sözen, "Cenaze töreni için gittiğimiz Ekmekçiler köyünde Kürtçe ağıtlar yeri göğü inletiyordu. Evet yanlış duymadınız Kürtçe ağıtlar yeri göğü inletiyordu. Bu acıya dayanmak gerçekten çok zor. Yan yana dizilmiş al bayraklara sarılı tam 6 cenaze. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın." dedi.

Şehit olan güvenlik korucuların ardından 38 yetimin kaldığını bu yetimlere herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Sözen, şöyle devam etti:

"Korucularımızın evlerini, yaşadığı ortamları, eşlerinin, çocuklarının üzerindeki kıyafetlerini görünce içim parçalandı, kendimi suçlu hissettim, vicdan azabı çektim. Cenaze töreninden sonra olayın olduğu yere gittik. Nöbet yerlerini, kumanyalarını gördükten sonra bu üzüntüm ve vicdan azabım katbekat arttı. Hayatı vatan sevgisi ile kurşun arasında geçen bu insanlarımız fakirlik çekmemeli, kimseye, kimselere muhtaç olmamalı.

Devlet büyüklerimden rica ediyorum. Evet vatan savunmanın bir bedeli olamaz, olmamalı. Ama korucularımızın aileleri aç ve açıkta. Yokluk ve sefalet içinde. Artık dayanacak güçleri kalmadı. Bütün dünya mazlum ve mağdurlarının sesi olan, dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara sahiplik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu feryadımızı duymasını ve bize kulak vermesini rica ediyorum.

Göreve geldiği günden beri Korucular için birşeyler yapmak için çabalayan, çırpınan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun korucularımızın bu mağduriyetlerine çare bulmasını rica ediyoruz. "