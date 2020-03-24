- Siirt'te 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Kurtalan, Siirt, Yerel

- Siirt'te 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

- Siirt'te 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2014 yılında 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

24.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:54
- Siirt'te 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

- Siirt'te 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2014 yılında 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 5 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan D.Y.'nin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, 2014 yılı 6-8 Ekim olayları sırasında Kurtalan ilçe merkezinde karıştığı olaylar nedeniyle, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçlarından dolayı hakkında toplam 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs saklandığı evden kaçarken icra edilen operasyonla yakalandı. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli şahıs tutuklanarak, Siirt E Tipi kapalı Ceza ve infaz kurumuna teslim edildi" denildi.

- Siirt'te 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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- Siirt'te 6-8 Ekim olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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