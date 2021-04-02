Siirt'te 56 yaşındaki kadının safra kesesinde 278 taş çıkarıldı
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Siirt'te 56 yaşındaki kadının safra kesesinde 278 taş çıkarıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te 56 yaşındaki kadının safra kesesinde 278 taş çıkarıldı

Siirt'te 56 yaşındaki Behice Erden, ameliyatla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu.

Siirt'te 56 yaşındaki Behice Erden, ameliyatla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu.

Ağrıları nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 10 çocuk annesi Erden'in safra kesesinde çok sayıda taş olduğu teşhisi konuldu.

Erden, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Erdoğan tarafından laparoskopik kapalı yöntemle ameliyat edilen hastanın safra kesesinde irili ufaklı 278 taş bulunduğu belirlendi.

Erden, 1,5 saat süren operasyonla taşların çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Erdoğan, geçen hafta hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen hastaya başarılı operasyon uygulandığını, safra kesesinde 278 taş çıkartılan hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastanede bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen Erden, doktor ve ekibi ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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