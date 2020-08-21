Siirt'te, 50 yılık yol sorunu çözülen mezra halkı, kurban kesti
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Siirt'te, 50 yılık yol sorunu çözülen mezra halkı, kurban kesti

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 50 yıllık anlaşmazlığın çözülmesiyle yola kavuşan Ulupınar mezrası sakinleri, sevinçlerini kurban kesip, yol çalışmasındaki ekipleri alkışlarla karşılayarak gösterdi.

Siirt'te, 50 yılık yol sorunu çözülen mezra halkı, kurban kesti
21.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:11

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 50 yıllık anlaşmazlığın çözülmesiyle yola kavuşan Ulupınar mezrası sakinleri, sevinçlerini kurban kesip, yol çalışmasındaki ekipleri alkışlarla karşılayarak gösterdi. 

Gümüşören köyüne bağlı Ulupınar mezrasına ulaşım sağlanan yol sorunu, komşu Gökmen mezrası sakinleriyle yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle 50 yıldır çözülemiyordu. Siirt İl Özel İdaresi'nce oluşan teknik ekip, bölgeye giderek incelemede bulundu. Ekipler, Ulupınar mezrasına ulaşım sağlayacak yeni güzergah belirledi. Her iki mezra sakinlerinin de onay vermesinin ardından yol yapım çalışması başlatıldı. 

MEZRAYA ULAŞIM İÇİN 4 KİLOMETRELİK YOL YAPILACAK3 ailenin yaşadığı 30 nüfuslu Ulupınar mezrası sakinleri, ihtiyaçlarını gidermek için 4 kilometre uzaklıktaki Beğendik beldesine katırla ve yürüyerek gittiğini anlatan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, 50 yıldır yaşanan bu sorunun çözüme kavuşturduklarını söyledi. Canpolat, "Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda mezramızın yol çalışması başlatılmıştır. Mezrada yaşayan köylülerin talepleri üzerine İl Özel İdaresi teknik ekipleri mezrada inceleme yaparak yolun yapılacağı güzergahı belirledi ve kısa bir zamanda yol açma çalışmamız başladı. Köylülerimizin yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceledik ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmalara hız verdik. Mezramızın 50 yıldan bu yana yolu yoktu. Mezrada yaşayan köylülerimiz Beğendik beldesine gelebilmek için at ve katır sırtında yorucu veya yürüyerek tehlikeli bir yolculuk yapıyorlardı. Yaşadığımız bu çağda böylesine bir görüntünün yakışık olmadığını düşünerek projemizi hızlandırdık ve iş makinelerimizi ve ekiplerimizi buraya sevk ederek aralıksız bir şekilde çalışmalarını sağladık. Mezraya ulaşım sağlamak için 4 kilometrelik yol çalışması yapılacak" dedi.'50 YILDIR YOL ÇİLESİ ÇEKİYORDUK'50 yıl aradan sonra mezralarına ulaşım sağlanmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan mezra sakinlerinden Behren Özdemir (50), "Mezramızın coğrafi yapısı tehlikeli olduğu için ve diğer mezra ile yaşanan arazi anlaşmazlığından dolayı yol yapılamıyordu. Bu konuda yol taleplerimizi sürekli iletiyorduk. Burada keşif yapıldığında inanmadık. Ancak kısa bir zamanda iş makineleri gelerek çalışmaya başladı. Çocuklarımız okula, hastalarımız hastaneye katır ve at sırtında götürüyorduk. Özel İdare bunu görünce bizlere destek oldu ve hemen çalışma başlattılar. Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na, İl Genel Sekreterimiz Hıfzullah Canpolat'a, çok teşekkür ediyorum. Bizler 50 yıldır yol çilesi çekiyorduk. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Mezra sakinleri, yola kavuşacakları için kurban kesip, ekipleri alkışlarla karşıladı.


Kaynak: DHA

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