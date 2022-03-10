Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamayla göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, "silahlı yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O'nun kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Hükümlü, Hükümet Bulvarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.O. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Haberler

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