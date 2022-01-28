Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA, Fecri Barlık - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.

KOZLUK, BATMAN (AA) - Siirt'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çal Mahallesinde yaptıkları çalışmada Batman- Kozluk İlamat ve İnfaz Bürosunca "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.İ'yi yakaladı.

S.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Kozluk, Siirt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title