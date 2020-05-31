Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili 10 şüpheliye gözaltı
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Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili 10 şüpheliye gözaltı

Siirt'te Herekol kırsalında ikisi gri kategoride aranan PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin 10 şüpheli, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili 10 şüpheliye gözaltı
31.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:09

Siirt'te Herekol kırsalında ikisi gri kategoride aranan PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin 10 şüpheli, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde devam eden ve gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan'ın da arasında bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında operasyon bölgesinde teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında verilen yakalama kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt'in Herekol kırsalında 29 Mayıs'ta iç güvenlik operasyonları kapsamına İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz ele geçirilmişti.

Bunlardan ikisinin 500 bin lira ödülle aranan ve gri kategoride yer alan sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu "Beritan Van" kod adlı Nahide Timur ile sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu "Serhildan Evrak" kod adlı Dilan İlhan olduğu belirlenmişti.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise sözde Herekol sorumlusu "Sidar Kamışlı" kod adlı terörist olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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