Siirt'te 5 terörist sığınağı kullanılamaz hale getirildi SİİRT'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınakta örgütsel malzemeler ve mühimmatlar ele geçirildi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınakta örgütsel malzemeler ve mühimmatlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari'nin Doğanca köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2020-16' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı saptanan 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı yapımı kullanılan 85 fünye, 1 metre saniyeli fitil, 2 alıcı/verici düzeneği, 11 elektronik devre, 1 yaylı patlayıcı, 1 saat, kablo, pil blokları, kalaşnikof mühimmatı ile çok sayıda muhtelif gıda, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Kaynak: DHA