29.09.2019 20:38

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Siirt'te devam eden operasyonlar sonucu, bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bu kapsamda, Siirt'te devam eden operasyonlar sonucu, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Ayrıca açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: DHA