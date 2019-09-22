Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapıln yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."