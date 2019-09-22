Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22.09.2019 10:38
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapıln yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt  Pervari ilçesi  kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." 

Kaynak: DHA
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