Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirild

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirild

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22.09.2019 10:30
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirild


İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt  Pervari ilçesi  kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.  Bölgede operasyonlar devam etmektedir." 

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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