Siirt'te 5 noktaya sinyalizasyon sistemi kuruldu
Siirt'te tespit edilen 5 noktaya sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Siirt'te tespit edilen 5 noktaya sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli araç ve yaya ulaşımı için sinyalizasyon çalışması başlattı.
Kooperatif Mahallesi Hayret Özgen Parkı yanı, Yeni Mahalle Cengiz Topel, Mehmet Nebil Oktay caddeleri ve Barış Mahallesi itfaiye Müdürlüğü yolunda sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz