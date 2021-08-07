5 noktadaki çadırlarda aşı uygulamaları sürüyor

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları 5 noktadaki çadırlarda sürüyor.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları 5 noktadaki çadırlarda sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, mobil aşı uygulama noktalarında hafta sonu da aşı çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Hafta sonu 5 noktadaki aşı uygulama çadırında aşı yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güres Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü önündeki mobil uygulama çadırında 15.00- 21.00 saatleri arası, Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Parkında 20.00- 24.00 saatleri arası, Aydınlar Caddesi İnönü İlkokulu önünde, Güres Caddesi Halkbank karşısında ve Güres Caddesi Medine kavşağında 09.00- 21.00 saatleri arasında aşı uygulanıyor. Tüm vatandaşları aşı olmaya bekliyoruz. Salgını durdurmanın tek yolu bireysel tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden aşımızı olalım tedbirlere uyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz