Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
SİİRT (İHA) - Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Baykan ilçesinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Durdurulan araçtan 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen çıktı. Yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. - SİİRT
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