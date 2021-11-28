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Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Baykan ilçesinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Durdurulan araçtan 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen çıktı. Yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. - SİİRT

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