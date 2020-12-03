Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)
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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)

03.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:27
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)

DEPREM ANINI ANLATTILARSiirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ'da vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı.

DEPREM ANINI ANLATTILAR

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ'da vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Depreme uykuda yakalandığını söyleyen Mehmet Emin Cansu (15), evin içerisinde başına taş düştüğünü ifade etti. Cansu, "Deprem sırasında evde yatıyordum. Sarsıntı ile uyandım ve kaçmaya başladım. O sırada evin içinde başıma küçük bir taş düştü. Dışarıya çıktığımda tüm köy halkı dışarıya çıkmıştı" dedi.

Saadet Cansu ise deprem sırasında torunlarıyla birlikte kahvaltı yaptıklarını belirterek, "Torunlarımla kahvaltı sofrasına oturduk ve bir anda şiddetli bir şekilde sallandık. Çocukları kaptığım gibi dışarıya çıktım. Köyümüzde birkaç evde hafif şekilde hasar oluştu. Allah bizleri korudu" diye konuştu.


Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
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