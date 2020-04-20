Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Siirt

Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı

Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı Siirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 5 bin 387 haneye nakdi yardımlar dağıtılmaya başlandı.

20.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:50
Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı

Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı

SİİRT - Siirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 5 bin 387 haneye nakdi yardımlar dağıtılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ülke genelinde 2 milyon 300 bin haneye biner liralık nakdi destek sağlanacağını açıklamasıyla Siirt'te 5 bin 387 haneye biner liralık nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince köylerdeki vatandaşlara evlerinde teslim edildi. Siirt'in köy ve beldelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yardım ödemeleri, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ulaştırılıyor. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere biner liralık destek ödemeleri evlerinde teslim eden ekipler, ayrıca ihtiyacı olanlara yiyecek, temizlik ve ilaç yardımında bulunuyor.

Köy sakinleri, yardımları evlerine kadar getiren jandarma ekiplerine dua etti.

Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı Haber
ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haber
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haber
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haber
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
ABD'de 'test kapasitesi' krizi! Trump ve valiler birbirine girdi Haber
ABD'de 'test kapasitesi' krizi! Trump ve valiler birbirine girdi
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haber
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Hande Yener Halil Sezai Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Rüştü Reçber Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Siirt'te 5 bin 387 haneye nakit yardımı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 07:09:55. #1.14#
title