22.10.2019 14:50

Siirt'te 5 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni Eruh yolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.



Araçta 5 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA