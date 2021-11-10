Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi Yapılan arama sonucu 4 kişi gözaltına alındı Siirt'te bir araçta yapılan aramada 480 gram kubar esrar madde ele geçirilirken, araçtaki bulunan 4 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

Yapılan arama sonucu 4 kişi gözaltına alındı

SİİRT - Siirt'te bir araçta yapılan aramada 480 gram kubar esrar madde ele geçirilirken, araçtaki bulunan 4 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Siirt-Kurtalan yolu Kezer bölgesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 480 gram kubar esrar madde ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

Siirt'te bir araçta 480 gram kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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