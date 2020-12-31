Siirt'te 467 aracın devri yapıldı
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Siirt'te 467 aracın devri yapıldı

31.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:20
Siirt'te 467 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasım ayında 20 bin 594 olan araç sayısı yüzde 1 oranında azaldı.

Toplam araç sayısının 20 bin 385 olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Siirt'te otomobil sayısı 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6 bin 756 oldu. Araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 6 bin 756 otomobil, 1556 minibüs, 127 otobüs, 5 bin 179 kamyonet, 975 kamyon, 2 bin 52 motosiklet, 3 bin 388 traktör ve 352 özel amaçlı araç var. 467 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlarda ilk sırayı 210 ile otomobil yer aldı. Otomobili 148'le kamyonet, 40'la traktör, 32'yle minibüs, 25'le motosiklet, 10'la kamyon ve 2'yle otobüs izledi.138 aracın trafiğe kaydı yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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