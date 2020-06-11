Siirt'te 46 iş yeri denetlendi
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Siirt'te 46 iş yeri denetlendi

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 46 iş yeri denetlendi.

Siirt'te 46 iş yeri denetlendi
11.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:38

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 46 iş yeri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Siirt'te de denetim yapıldı.

İl genelinde lokanta, restoran, kıraathane, dernek lokalleri, oyun salonları ve çay bahçelerini denetleyen ekipler, 996 şahsı sorguladı, 298 araç, 46 iş yeri ve halka açık 18 alanı kontrol etti.

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 sürücüye 1440 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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