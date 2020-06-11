Siirt'te 46 iş yeri denetlendi Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 46 iş yeri denetlendi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 46 iş yeri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Siirt'te de denetim yapıldı.

İl genelinde lokanta, restoran, kıraathane, dernek lokalleri, oyun salonları ve çay bahçelerini denetleyen ekipler, 996 şahsı sorguladı, 298 araç, 46 iş yeri ve halka açık 18 alanı kontrol etti.

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 sürücüye 1440 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA