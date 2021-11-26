Siirt'te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan 2 şahısta yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi İnönü Mahallesi civarında durumundan şüphelenilen 2 şahısta yapılan aramada 43 fişek halinde 210,4 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİİRT

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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