Siirt'te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan 2 şahısta yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan 2 şahısta yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi İnönü Mahallesi civarında durumundan şüphelenilen 2 şahısta yapılan aramada 43 fişek halinde 210,4 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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