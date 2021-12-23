Siirt'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Siirt'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Eruh ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh Emniyet Amirliği Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma başlattı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin Eruh'un Sarıgül Mahallesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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