Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
28.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:35
İÇİŞLERİ Bakanlığı Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı