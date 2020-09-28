Siirt'te 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

28.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:31
Siirt'te 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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