Siirt'te 4, Mardin'de 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Siirt'te 4, Mardin de 1 olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dagˆı bo¨lgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MARDİN'DE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Mardin/Nusaybin'de, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 terörist, meşru savunma hakkı kapsamında yapılan atışlar neticesinde etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(İHA)