Siirt'te 4 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te gerçekleştirilen çalışmada 4 kilo 250 gram toz esrar ela geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapması muhtemel 2 şahsın Sakarya Mahallesi'nde metruk bir bina içerisinde uyuşturucu madde sakladığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binada yapılan aramada bir kadın çantası içerisinde 4 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SİİRT