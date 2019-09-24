Siirt'te 4 bin öğrenciye giyim yardımı

24.09.2019 14:59

Sancaklar Vakfı, Kızılay ve Mektebim Okullarının işbirliğiyle Siirt'te 4 bin öğrenciye giyim yardımında dağıtıldı.



Hürriyet İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, Mektebim Koleji Kurumsal İletişim Müdürü Sinem Uğurlu, Mektebim Koleji Ortaokul Lise Müdürü Serdar Şeker, okul idaresi ve öğretmenler katıldı.



Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, bugün burada öğrencilere kıyafet yardımında bulundukları için mutlu olduklarını söyledi. Sancak, "Bugün burada bir sosyal sorumluluk çerçevesinde öğrencilerimizi sevindirme adına buradayız. Kızılay'la birlikte yaklaşık 17 bin parçalık bir kıyafet dağıtımız oldu, çok mutluyuz, keyifliyiz benim için ayrı bir mutluluk. 40 yıl evvel burada eğitimime başladım. Bir sene Hürriyet İlkokulunda birinci sınıfı burada okudum. Aile Van'a taşınınca Van'a geçmek zorunda kaldım. Tabi onun ayrı bir heyecanı var. Ayrı bir mutluluk sayın valimiz başta olmak üzere herkese teşekkürlerimizi borç biliriz" dedi.



Yapılan yardımların öğrencileri mutlu ettiği kadar kendilerini de mutlu ettiğini belirten okul öncesi sınıf öğretmeni Merve Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Yıldırım, "Mektebim Okulları Kızılay'a 260 koli giyim yardımında bulundu. Kızılay'da bunu okulumuza getirdi. Öğrencilerimize hediye etti. Kızılay ve Mektebim Okullarına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



Yapılan yardımdan yüzü gülen Metin Baykara adlı öğrenci is, "3-B sınıfındayım. Kızılay'ın yardımı için getirdiği eşofmanlar için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



3-B sınıf öğretmeni Naif Yıldız ise "Mektebim Okullarının Kızılay'a bağışlamış olduğu 260 koliyi bugün okulumuzdaki öğrencilerimize dağıttık. Çok mutlu olduk. Öğrencilerimiz çok sevindi. Mektebim Okullarının değerli yöneticilerine ve Türk Kızılay'ına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İHA