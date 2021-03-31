Siirt'te 4 bin dekar fıstık bahçesi tesis edilecek

Siirt tarımına önemli bir ivme kazandıracak olan iki büyük proje start aldı.

Siirt tarımına önemli bir ivme kazandıracak olan iki büyük proje start aldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı bıttım anaç fidanı ile yem bitkileri tohumları dağıtım projeleri nedeni ile Kurtalan ile Baykan yol ayırımındaki fidanlık alanda bir tören düzenlendi. Tarım teşkilatını kutlayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu daha sonra fidanlığı gezerek sahibi Hamza Keleş'ten bilgi aldı. Kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğu, çiftçilere, üreticilere valilik olarak her türlü desteği verdiklerini, destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Fidanlıkta fidan üretiminin yanı sıra süs bitkilerinin yetiştirildiği bilgisini alan Vali Hacıbektaşoğlu, "Sizleri kutluyorum. Yaptığınız çalışmalar çok güzel. Bu çalışmalarınız sayesinde Siirt'imiz, süs bitkileri alanında da bir merkez haline gelebilir" dedi.

Törende konuşan Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt'te 320 bin dekar alanı ile Türkiye de fıstık üretiminde 3.sırada olduğunu dile getirdi. Demirhan, "2020 TÜİK rakamlarına göre ilimiz 320 bin dekar alanı ve 25 bin 600 dekar Türkiye fıstık üretiminde 3. sıradadır. Son 3 yıldır yaşanan iklimsel değişiklikler, düzensiz yağışlar bazı hastalık ve zararlılar sebebi ile ilimiz genelinde fıstık ağaçlarımızda kurumalar gözlemlenmiştir. Yaşanan bu tür kurumaların önüne geçmek için uzun yıllar üzerinde çalışmalar yapılmış Antep Araştırma Enstitümüz ve hocalarımızın tavsiyeleri ve aslında ilimizin geleneksel anacı olan bıttım anacının yaygınlaştırılmasını kararlaştırdık. Fidan üretimi yapan üreticilerimize 2 yıl önce bundan sonra projelerimizi bıttım anacı üzerine yapacağımızı bildirdik. Siirt Fıstığı Geliştirme Projesi Tüplü Bıttım Anacı Fidan Dağıtım Projesi kendi alanında Türkiye'nin en büyük fidan projesidir" diye konuştu.

Son 3 yılda 7 bin dekar alanda 725 bin lira tutarında 61 tona yakın yem bitkisi tohumu dağıtıldığını, projelerden 300 civarında çiftçinin faydalandığını kaydeden Demirhan, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden sağlanan 660 bin lira, GAP İdaresi Başkanlığından sağlanan 440 bin lira olmak üzere projelerle 1 milyon 100 bin lira tutarında 91 bin adet tüplü bıttım fidanı dağıtılacak, bu sayede proje ile 4 bin dekar yeni Siirt Fıstığı bahçesi tesis edilecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından bıttım anaç fidanları ile yem bitkileri tohumları Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın tarafından çiftçilere dağıtıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra tarım alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü yöneticileri ve çiftçilerle bir süre sohbet etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı