Siirt'te 4 Bin 250 Uyuşturucu Hap Ele Geçti

SİİRT'te düzenlenen operasyonda 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçiriliken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman yolundaki göletin çevresinde A.A.'ya ait olduğu belirtilen 3 bin 250 uyuşturucu hap buldu. Ekipler, Afetevleri Mahallesi'nde A.Y.'nin evinde yaptıkları aramada ise bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplam 4 bin 250 uyuşturucu hapa el konulurken A.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

- Siirt

Kaynak: DHA