Siirt'te 36 bin büyükbaş hayvana şap ve LSD aşısı yapılacak

Siirt'te 36 bin büyükbaş hayvana şap ve LSD aşısı yapılacak.

Siirt'te 36 bin büyükbaş hayvana şap ve LSD aşısı yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Veteriner hekimleri tarafından yürütülen çalışmalarda il genelinde 36 bin hayvanın aşılanmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan hastalıkları ve zararları ile mücadele programı kapsamında Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi kapsamında 17 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar şap ve LSD aşılama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz