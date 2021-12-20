Siirt'te 345 öğrenciye yardımcı kitap ve giysi yardımı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı kitap ve giysi desteği sunuldu.

Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Siirt İl Başkanı Sabahattin Ataker, ilde tüm imam hatip öğrencilerini kapsayan desteklerin devam edeceğini söyledi.

İlçede 345 öğrenciye yardımcı kitap ve giysi yardımı yapıldığını dile getiren Ataker, "Son bir ayda 801 öğrenciye destek sunduk. Tüm imam hatip okullarını kapayan yardımlarla 7 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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