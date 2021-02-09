Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi
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Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi

09.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49
Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi

Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi.

Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kurtalan-Batman kara yolu Gürgöze civarında durdurulan bir otobüste yapılan aramada 1 kişinin üzerinde 330 gram toz esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardın sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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