Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi
09.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49
Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi.
Siirt'te 330 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Kurtalan-Batman kara yolu Gürgöze civarında durdurulan bir otobüste yapılan aramada 1 kişinin üzerinde 330 gram toz esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli işlemlerinin ardın sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz