Siirt'te 311 personelle narkotik uygulaması yapıldı Siirt'te uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik narkotik uygulaması yapıldı.

Siirt'te uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik narkotik uygulaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülke geneli "Narkotik Uygulaması" kapsamında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çeşitli mahallelerde 311 personel 53 ekibin katılımıyla eş zamanlı uygulamada 23 metruk bina, 45 sokak, 5 iş yeri ve 335 araç kontrol edildi, 933 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Denetimlerde arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kaynak: AA