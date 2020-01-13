13.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:53

Ekiplerin yolları açması

Genel görüntüler Siirt'te 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Pervari ilçesinde yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından 30 köy ile 10 mezra yolunu ulaşıma kapadığını belirtti.

Ekiplerin kırsalda karla mücadele çalışmaları yürüttüğünü belirten Canpolat, "Yoğun kar yağışının devam ettiği Pervari'de ekiplerimiz aralıksız çalışma yürütüyor. 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbarlara anında müdahale ediliyor." dedi.

Kaynak: AA

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