Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile ekipman dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile ekipman dağıtıldı

Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile ekipman dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile baraka ve güneş paneli dağıtıldı.

Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile baraka ve güneş paneli dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi" programı kapsamında hazırlanan "Gezgin Arıcılıkta Yaşam Standardının Sağlanması" projesiyle arıcılara destek sağlandı.

Siirt-Kurtalan kara yolundaki bir arıcılık üretim tesisinde düzenlenen programda yüzde 50 hibe ile 558 bin lira tutarındaki baraka ve güneş paneli ekipmanı üreticilere teslim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe ile bazı kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Son dakika: SİİRT'TE ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 KORUCU ŞEHİT
Son dakika: SİİRT'TE ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 KORUCU ŞEHİT
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hasibe Eren Funda Eryiğit Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile ekipman dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 10:06:19. #1.13#

title