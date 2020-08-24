Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı sınırlı sayıda katılımla kutlanacak Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kutlanacak.

Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kutlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kutlama programının Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece protokol düzeyinde sınırlı katılımla çelenk sunma ve şehitlik ziyaretiyle sınırlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, 30 Ağustos pazar günü saat 9.00'da Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayacak olan programın, Garnizon Komutanlığındaki şehitlik ziyaretiyle sona ereceği kaydedildi.

Öte yandan, bu yıl resepsiyon yapılmayacağı, resmi kurumlar, iş yerleri ve caddelerin belirlenen yerlerine ile vatandaşlar tarafından evlerinin cam ve balkonları bayrak ve flamalarla donatılması sağlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA