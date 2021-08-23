Siirt'te 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı yakalandı
Siirt'te, hakkında 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Siirt'te, hakkında 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin adresini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Y.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık