Siirt'te 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı yakalandı
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Siirt'te 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı yakalandı

Siirt'te 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı yakalandı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te, hakkında 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Siirt'te, hakkında 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin adresini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Y.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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Siirt'te 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı yakalandı - Haberler
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