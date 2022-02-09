Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Doğal Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler B.E'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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